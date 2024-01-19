Borçlarını ödeyen 43 kişiyi icraya verdiler!

43 kişi hakkında borçlarını ödemelerine rağmen icra takibi başlatan 3 tefeci tutuklandı Bursa'da tefecilere düzenlenen bir operasyonda ortaya çıkan detaylar şoke etti. Buna göre tefecilerin yüksek faizle borç verdikleri 43 kişiyi, ödeme yapmalarına rağmen icraya verdikleri ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.01.2024 - 16:40 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:40 facebook

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