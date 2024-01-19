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        Haberler Gündem Güncel Borçlarını ödeyen 43 kişiyi icraya verdiler!

        43 kişi hakkında borçlarını ödemelerine rağmen icra takibi başlatan 3 tefeci tutuklandı

        Bursa'da tefecilere düzenlenen bir operasyonda ortaya çıkan detaylar şoke etti. Buna göre tefecilerin yüksek faizle borç verdikleri 43 kişiyi, ödeme yapmalarına rağmen icraya verdikleri ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 16:40 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:40
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        Borçlarını ödeyen 43 kişiyi icraya verdiler!
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        Bursa'da yüksek faizle para verdikleri 43 kişi hakkında, borçlarını ödemelerine rağmen imzalattıkları senetlerle 15 milyon liralık icra takibi başlatan 3 şüpheli tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilere yönelik başlatılan çalışma kapsamında, M.S., İ.K. ve S.D. isimli şüphelilerin, faizle para verdikleri kişileri borçlandırıp, karşılığında imzalattıkları yüksek meblağlı senetleri, borçlarını ödemelerine rağmen geri vermedikleri tespit edildi.

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        Bu yöntemle 43 kişi hakkında toplam 15 milyon liralık icra takibi başlattığı belirlenen şüpheliler 16 Ocak'ta adreslerine düzenlenen baskınla yakalandı.

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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