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        Nikahına giderken kazada ölen Muhammed'in nişan görüntüleri ortaya çıktı- Yeniden

        KIRŞEHİR'de, nikahı için kent merkezine giderken otomobilinin şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Muhammed İnce'nin (26), nişanlısı Ayşegül Çeviren (25) ile nişanda çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 13:03 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:05
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        Nikahına giderken kazada ölen Muhammed'in nişan görüntüleri ortaya çıktı- Yeniden
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        KIRŞEHİR'de, nikahı için kent merkezine giderken otomobilinin şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Muhammed İnce'nin (26), nişanlısı Ayşegül Çeviren (25) ile nişanda çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaza, 16 Ocak'ta saat 07.00 sıralarında Kırşehir- Aksaray kara yolu Dedeli köyü yakınlarında meydana geldi. Kendi nikahı için Dedeli köyünden kent merkezine gitmek için yola çıkan Muhammed İnce´nin kontrolünü yitirdiği 40 BB 769 plakalı otomobil, şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İnce'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Muhammed İnce'nin cenazesi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Dedeli köyüne götürülerek toprağa verildi.

        Muhammed İnce ile Ayşegül Çeviren´in 8 Ocak´ta Dedeli köyünde evde yaptıkları nişanda çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde çiftin, aile büyükleriyle sarıldığı, Muhammed'in gözyaşlarını tutamadığı ve tebrikleri kabul ettikleri görüldü.

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