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        Nikahına giderken kazada öldü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 15:27 Güncelleme: 16.01.2024 - 15:30
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        Nikahına giderken kazada öldü (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Kırşehir'de otomobilinin şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Muhammed İnce'nin otopsi işlemleri tamamlandı. İnce'nin cenazesi, ailesi tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan teslim alınarak Dedeli köyüne getirildi. Cenazeye İnce'nin ailesi, nişanlısı Ayşegül Çeviren ile ailesi ve yakınları katıldı. Muhammed İnce, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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