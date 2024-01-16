Nikahına giderken kazada öldü (2)

TOPRAĞAVERİLDİ

Kırşehir'de otomobilinin şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Muhammed İnce'nin otopsi işlemleri tamamlandı. İnce'nin cenazesi, ailesi tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan teslim alınarak Dedeli köyüne getirildi. Cenazeye İnce'nin ailesi, nişanlısı Ayşegül Çeviren ile ailesi ve yakınları katıldı. Muhammed İnce, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.