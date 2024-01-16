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        Kırşehir'de polisten dolandırıcılık uyarısı

        Kırşehir'de polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 15:05 Güncelleme: 16.01.2024 - 15:07
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        Kırşehir'de polisten dolandırıcılık uyarısı
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        Kırşehir'de polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşı uyardı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, halkın yoğun olduğu işlek cadde ve sokaklarda çalışma yürüttü.

        Polisler, yeni yöntemlerle insanları dolandırmaya çalışanlara karşı mağduriyet oluşmaması için vatandaşı bilinçlendirdi. Ahi Evran ve Medrese mahalleleri ile Cacabey Meydanı'ndaki esnaf ve vatandaşa dolandırıcılık çeşitleri hakkında bilgi verdi.

        Broşür dağıtan ekipler, telefonla arayarak para isteyen, sokakta dilenen veya yardım isteyerek rahatsız edenlere karşı da dikkatli olunmasını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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