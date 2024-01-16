Kırşehir'de polisten dolandırıcılık uyarısı
Kırşehir'de polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşı uyardı.
Kırşehir'de polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşı uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, halkın yoğun olduğu işlek cadde ve sokaklarda çalışma yürüttü.
Polisler, yeni yöntemlerle insanları dolandırmaya çalışanlara karşı mağduriyet oluşmaması için vatandaşı bilinçlendirdi. Ahi Evran ve Medrese mahalleleri ile Cacabey Meydanı'ndaki esnaf ve vatandaşa dolandırıcılık çeşitleri hakkında bilgi verdi.
Broşür dağıtan ekipler, telefonla arayarak para isteyen, sokakta dilenen veya yardım isteyerek rahatsız edenlere karşı da dikkatli olunmasını istedi.
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