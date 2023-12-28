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        Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırşehir'de 2023'te 1500'e yakın gıda denetimi yaptı

        Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, 2023 yılında 1500'e yakın denetim gerçekleştirdiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 17:15 Güncelleme: 28.12.2023 - 17:15
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        Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırşehir'de 2023'te 1500'e yakın gıda denetimi yaptı
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        Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, 2023 yılında 1500'e yakın denetim gerçekleştirdiklerini bildirdi.

        Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince lokanta, fırın, kafeterya işletmelerinin denetimine katılan İlmeç, işletme sahipleri ve çalışanlarına hijyen, güvenilir gıda konularında uyarıda bulundu.

        Denetimleri değerlendiren İlmeç, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yıl boyu rutin denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Amacımız vatandaşımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak. 2023 yılında 1500'e yakın denetim gerçekleştirdik. Usule aykırı gördüğümüz yerlere gerekli cezai işlemleri uygulayıp belli süre sonra tekrar denetime tabi tuttuk." ifadelerini kullandı.

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