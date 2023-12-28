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        Kaman'da okul bahçelerine geleneksel çocuk oyun alanları çizildi

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce ilkokulların bahçelerine geleneksel çocuk oyun alanları çizildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 16:42 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:44
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        Kaman'da okul bahçelerine geleneksel çocuk oyun alanları çizildi
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        Kırşehir'in Kaman ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce ilkokulların bahçelerine geleneksel çocuk oyun alanları çizildi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelleri ve Gençlik Merkezi gönüllüsü gençler tarafından, ilçedeki 6 okulun bahçesine "Yağ Satarım Bal Satarım", "Mendil Kapmaca", "Seksek", "Yakan Top", "Zıplama Parkuru"nun çizimi yapıldı.

        Yapılan çalışmayla okullarda bulunan boş alanlar rengarenk oyun alanlarına dönüştürülerek, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunların yaşatılması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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