Kaman'da okul bahçelerine geleneksel çocuk oyun alanları çizildi
Kırşehir'in Kaman ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce ilkokulların bahçelerine geleneksel çocuk oyun alanları çizildi.
Kırşehir'in Kaman ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce ilkokulların bahçelerine geleneksel çocuk oyun alanları çizildi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelleri ve Gençlik Merkezi gönüllüsü gençler tarafından, ilçedeki 6 okulun bahçesine "Yağ Satarım Bal Satarım", "Mendil Kapmaca", "Seksek", "Yakan Top", "Zıplama Parkuru"nun çizimi yapıldı.
Yapılan çalışmayla okullarda bulunan boş alanlar rengarenk oyun alanlarına dönüştürülerek, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunların yaşatılması hedefleniyor.
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