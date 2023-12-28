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        Kırşehir İl Özel İdaresine ait GES'in, 2 ay içerisinde üretime başlaması planlanıyor

        Kırşehir Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Avşar, Güneş Enerji Santrali'nin (GES) 2 ay içerisinde devreye alınmasının planlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 17:11 Güncelleme: 28.12.2023 - 17:12
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        Kırşehir İl Özel İdaresine ait GES'in, 2 ay içerisinde üretime başlaması planlanıyor
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        Kırşehir Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Avşar, Güneş Enerji Santrali'nin (GES) 2 ay içerisinde devreye alınmasının planlandığını bildirdi.

        İl Özel İdareden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avşar, Organize Sanayi Bölgesi'nde kurum yaptırılan GES projesini inceledi.

        Yaklaşık 20 dönümlük arazi üzerinde kurulan 999 kW gücündeki santralin 30 milyon 400 bin liraya inşa edildiğini aktaran Avşar, şunları kaydetti:

        "Tesiste, 1758 güneş paneli kullanıldı. İki ay içerisinde tesisin devreye alınması planlanıyor. Tesiste yıllık ortalama 1 milyon 600 bin kWh enerji üretiminin olması bekleniyor. İdaremizin yıllık tüketimi olan 800 bin kWh. Enerjinin mahsuplaşması sonucunda geriye kalan elektrik enerjisinin elektrik dağıtım şirketine satışı gerçekleştirilecektir. Böylece idaremize hem gelir sağlanacak hem de üretilecek temiz enerjiyle çevreye verilen zararın önüne geçilerek enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunulacaktır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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