Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü

        Kırşehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 14:55 Güncelleme: 26.12.2023 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti.

        M.A (57), işten çıkıp Akpınar ilçesine bağlı Karova köyündeki evine geldiğinde eşi Ş.A (55) ve annesi M.A'yı (75) hareketsiz yatarken buldu.

        İhbar üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Ş.A'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.

        Ambulansla Akpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A. ise tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        "İsrail'in hava saldırıları azalmadı, tam anlamıyla bir kıyım var"
        "İsrail'in hava saldırıları azalmadı, tam anlamıyla bir kıyım var"
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Hasta yakını hemşireyi yumrukladı!
        Hasta yakını hemşireyi yumrukladı!
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Netanyahu'dan Mossad Başkanı'na engel
        Netanyahu'dan Mossad Başkanı'na engel
        Sona doğru!
        Sona doğru!
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de polisten dolandırıcılık uyarısı
        Kırşehir'de polisten dolandırıcılık uyarısı
        Kırşehir'de karayolları ekiplerinin yaralı halde bulduğu kızıl şahin tedavi...
        Kırşehir'de karayolları ekiplerinin yaralı halde bulduğu kızıl şahin tedavi...
        Atatürk'ün Kaman'a gelişinin 104. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Kaman'a gelişinin 104. yıl dönümü kutlandı
        Kırşehir'de şehit ve gazi derneklerinden terör saldırılarına tepki
        Kırşehir'de şehit ve gazi derneklerinden terör saldırılarına tepki
        Okul Sporları Voleybol Gençler A Yarı Finalleri Kırşehir'de başladı
        Okul Sporları Voleybol Gençler A Yarı Finalleri Kırşehir'de başladı
        Kırşehir'de yakalanan DEAŞ üyesi 2 şüpheli sınır dışı edilecek
        Kırşehir'de yakalanan DEAŞ üyesi 2 şüpheli sınır dışı edilecek