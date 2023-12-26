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        KAEÜ öğrencileri şehitler için yürüdü

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğrencileri Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için yürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 15:02 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:03
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        KAEÜ öğrencileri şehitler için yürüdü
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğrencileri Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için yürüdü.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlük binası önünde bir araya gelen öğrenciler Türk bayrakları ve şehit askerlerin fotoğraflarını taşıdı.

        Ahi Evran Üniversitesi Camii'nde tamamlanan yürüyüş sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi.

        Etkinlikle konuşan KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Özata, şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifa dileyerek, huzur ve güvenliğe yönelik saldırıları şiddetle kınadıklarını ifade etti.

        Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan da terör ve şiddetin hiçbir zaman amacına ulaşmayacağını, birlik ve beraberliklerinin bozulmayacağını aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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