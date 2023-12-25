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        Okul Sporları Voleybol Gençler A Yarı Finalleri Kırşehir'de başladı

        Okul Sporları Voleybol Gençler A (Erkek-Kız) Yarı Finalleri, Kırşehir'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 14:17 Güncelleme: 25.12.2023 - 14:44
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        Okul Sporları Voleybol Gençler A Yarı Finalleri Kırşehir'de başladı
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        Okul Sporları Voleybol Gençler A (Erkek-Kız) Yarı Finalleri, Kırşehir'de başladı.

        Aşıkpaşa Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 9 il ve KKTC'den 350'den fazla sporcu ve antrenör katılıyor.

        Müsabakalar öncesinde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, maçların 28 Aralık'a kadar süreceğini söyledi.

        Önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirten Şahin, "Fair-play kuralları içerisinde dostluğun ve yarışma ruhunun öne çıktığı güzel bir turnuva geçmesini istiyoruz. 350'den fazla sporcu ve antrenörümüze medeniyetin beşiği Kırşehir'de Ahi Evran Külliyesi, Ahilik Müzesi, Cacabey Medresesi ve Neşet Ertaş'ın kabrini de ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        Müsabakaları takip eden Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen ve Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal da sporculara başarı diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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