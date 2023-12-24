Okul Sporları Gençler Güreş Grup Yarışmaları Kırşehir'de tamamlandı

Kırşehir'de 25 ilden 500 güreşçi ve antrenörün katıldığı Okul Sporları Gençler Güreş Grup Yarışmaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının faaliyet programında yer alan, 3 gündür Kırşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda 14-15 yaş grubu sporcular, grekoromen ve serbest stilde mindere çıktı.

Final müsabakalarını takip eden Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen, Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

Müsabakalarda serbest stil 45 kiloda Çorum'dan Veli Körpeş, 48 kiloda Çorum'dan Eren Yalçın, 51 kiloda Ankara'dan Efe Günhan, 55 kiloda Tokat'tan Uğurcan Silme, 60 kiloda Çorum'dan Ali Yağlı, 65 kiloda Adana'dan Salim Sarıpınar, 71 kiloda Çorum'dan Faruk Özdemir, 80 kiloda Adıyaman'dan Gazi Çalğan, 92 kiloda Ankara'dan Halil Hazar ve 110 kiloda Sivas'tan Eren Yılmaz birinci oldu.

Grekoromen stilde ise 45 kiloda Hatay'dan İbrahim Güven, 48 kiloda Yozgat'tan Yasin Doğru, 51 kiloda Samsun'dan İbrahim Çakmak, 55 kiloda Samsun'dan Tunahan Karabulut, 60 kiloda Şanlıurfa'dan Ali Aslantaş, 65 kiloda Samsun'dan Mesut Söğüt , 71 kiloda Samsun'dan İbrahim Yiğit, 80 kiloda Samsun'dan Halık Bal, 92 kiloda Ankara'dan Faruk Türksoy ve 110 kiloda Yozgat'tan Enes Uzun birinciliği elde etti.