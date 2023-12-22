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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 17:01 Güncelleme: 22.12.2023 - 17:04
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu.

        Yavaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 104'üncü yıl dönümü etkinliklerine katılmak için geldiği kentte ilk olarak Kırşehir Belediyesini ziyaret etti.

        Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'na görevinde başarılar dileyen Yavaş, kentte yürütülen proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Cuma namazının ardından Terme Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştiren Yavaş ve Ekicioğlu, daha sonra Hacıbektaş'a gitti.

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