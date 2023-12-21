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        Kırşehirli miniklerden Filistinli akranlarına destek

        Kırşehir'de Kur'an kursu öğrencileri Filistinli akranları için kermes düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 14:22 Güncelleme: 21.12.2023 - 14:24
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        Kırşehirli miniklerden Filistinli akranlarına destek
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        Kırşehir'de Kur'an kursu öğrencileri Filistinli akranları için kermes düzenledi.

        İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Merkez Kur'an Kursu öğrencileri, Filistinli akranları için ailelerinin desteğiyle kermes organize etti.

        Kermesten elden edilen gelir, Filistinli çocuklara ulaştırılacak.

        Kermese katılan Kırşehir Müftüsü Mustafa Tekin, miniklere örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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