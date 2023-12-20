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        Kırşehir FSK - Zonguldak Kömürspor: 1-2

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 18:40 Güncelleme: 20.12.2023 - 18:45
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        Kırşehir FSK - Zonguldak Kömürspor: 1-2
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        STAT: Kırşehir Ahi

        HAKEMLER: Burak Akdağ, Kürşathan Akın, Arif Dilmeç

        KIRŞEHİR FSK: Kadem Burak Yaşar - Hüseyin Solaklı (Dk. 57 Görkem Akdere),  Mehmet Ersavaş (Dk. 57 Sergen Yatağan) , Tolga Şahin, Mert Özyıldırım, Furkan Tütüncü, Cihat Aktaş, Ümit Can Tokcu (Dk. 78 Fatih Üge), Gökay Güney, Nurullah Serbest, Abdülkadir Kuzey (Dk. 57 Gökdeniz Varol)

        ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Yüksel Egemen Yaylı - Nuri Terliksiz, Sabrican Vural, Oğuzhan Öztürk, Sarper Çağlar (Dk. 24 Serhat Ahmetoğlu), Hakan Çevik (Dk. 74 Necmi Çoban), Serhat Doğukan Taşdemir, Murat Erdemir, Fırat Sarı, Fatih Bektaş, Ozan Karabacak (Dk. 63 Burak Aydın)

        GOLLER: Dk. 9 Mert Özyıldırım (Kırşehirspor FSK) - Dk. 28 Serhat Doğukan Taşdemir, Dk. 71 Fatih Bektaş (Zonguldak Kömürspor)

        KIRMIZI KART: Dk. 90+8 Ekrem Al (Kırşehir FSK Teknik direktörü)

        SARI KARTLAR: Nurullah Serbest, Görkem Akdere, Gökay Güney (Kırşehirspor), Oğuzhan Öztürk, Serhat Ahmetoğlu (Zonguldak Kömürspor)

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 18'inci hafta karşılaşmasında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, kendi sahasında Zonguldak Kömürspor'a 2-1 mağlup oldu.

        DHA-Spor - Türkiye-Kırşehir - Fahrettin TOKER

        2023-12-20 17:49:51

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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