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        'Yerli Malı Haftası'nda okulda yemek yiyen 16 öğrenci hastaneye kaldırıldı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 19:48 Güncelleme: 18.12.2023 - 19:50
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        'Yerli Malı Haftası'nda okulda yemek yiyen 16 öğrenci hastaneye kaldırıldı (2)
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        İLMİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

        Kırşehir'de, 'Yerli Malı Haftası' etkinliğinde okula getirilen yiyeceklerden yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 15 öğrencinin ardından 1 öğrenci daha hastaneye başvurdu. Öğrencilerin durumu hakkında Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cacabey Ortaokulu'nda yapılan yerli malı etkinlikleri kapsamında öğrenciler tarafından getirilen yiyeceklerden kaynaklanan ve 16 öğrencimizde görülen karın ağrısı şikayeti nedeniyle okul müdürlüğü tarafından sağlık ekiplerine haber verilmiştir. Bu öğrenciler sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir. Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenelerin ardından ciddi bir durum olmadığı tespit edilmiş ve öğrencilerimiz hastanede yapılan ilk kontrol ve tedavilerinin ardından evlerine gönderilmiştir" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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