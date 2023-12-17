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        Kırşehir'de iki eve silahlı saldırı: 3 yaralı

        KIRŞEHİR'de kimliği belirsiz kişilerce 2 ayrı eve gerçekleştirilen tüfekli saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 19:08 Güncelleme: 17.12.2023 - 19:10
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        Kırşehir'de iki eve silahlı saldırı: 3 yaralı
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        KIRŞEHİR'de kimliği belirsiz kişilerce 2 ayrı eve gerçekleştirilen tüfekli saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Dedeli Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenden dolayı Sultan Tekbıçak (65) ile oğlu Veysel Tekbıçak'ın (45) oturduğu eve kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş edildi. Ardından aynı kişiler tarafından köyde kahvehane işletmeciliği yapan Veysel Uçar'ın yaşadığı eve tüfekle saldırıda bulunuldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile yaralılar ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki farklı saldırı sonucu yaralananlardan kahvehaneci Uçar'ın durumun ağır olduğu, anne ve oğlunun ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, araçlarıyla köy yerinden kaçtıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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