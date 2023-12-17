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        Kırşehir'de sahte kimlikle SRC sınavına giren 21 kişi yakalandı

        Kırşehir'de sahte kimlikle başkalarının yerine SRC (ticari araç kullanım belgesi) sınavına giren 21 kişi gözaltına alındı.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 11:29 Güncelleme: 17.12.2023 - 11:30
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        Kırşehir'de sahte kimlikle SRC sınavına giren 21 kişi yakalandı
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        Kırşehir'de sahte kimlikle başkalarının yerine SRC (ticari araç kullanım belgesi) sınavına giren 21 kişi gözaltına alındı.​​​​​​​

        Kent merkezindeki 30 Ağustos Zafer İlkokulu'nda SRC sınavına girecek adayların kimliklerini kontrol eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, bazı adayların durumundan şüphelendi.

        Görevlilerin ihbarı üzerine okula gelen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 21 kişinin sahte kimlik düzenleyerek başkalarının yerine sınava girdiğini tespit etti.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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