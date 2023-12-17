Pamuk yüklü tır alev alev yandı
Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nda çıkan yangında pamuk yüklü tır alev alev yandı. Tır küle dönerken otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu
Yangın, saat 20.30 sıralarında Anadolu Otoyolunun Gölyaka gişeleri mevkiinde meydana geldi.
Fotoğraf: DHA
Ankara istikametine giden Mehmet Yağmurlu idaresindeki 27 ABH 87 plakalı pamuk yüklü TIR'ın dorse kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Fotoğraf: DHA
Yangını fark eden Yağmurlu, aracı yol kenarına çekerek durumu polis, itfaiye ve karayolları ekiplerine bildirdi.
Fotoğraf: DHA
Tırın dorsesinde bulunan pamukların yanmaya başlamasıyla aracın dorsesi alev alev yandı. Yangında tır yanarak kullanılamaz hale geldi.
Fotoğraf: DHA
Yangın nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım kapatılırken uzun araç kuyrukları oluştu.
Fotoğraf: DHA
Yangının söndürülmesinin ardından ulaşım normale döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA