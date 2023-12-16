Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        KAEÜ'de "İnsanlığın Son Cephesi: Gazze ve Kudüs" paneli düzenlendi

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Hekimler Topluluğu tarafından "İnsanlığın Son Cephesi: Gazze ve Kudüs" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 12:41 Güncelleme: 16.12.2023 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        KAEÜ'de "İnsanlığın Son Cephesi: Gazze ve Kudüs" paneli düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Hekimler Topluluğu tarafından "İnsanlığın Son Cephesi: Gazze ve Kudüs" paneli düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde konuşan Ahi Hekimler Gelişim ve Düşünce Topluluğu temsilcisi Şevket Taner, Filistin'in dünyanın tarihsel ve kültürel açıdan en zengin bölgesi ve üç semavi dinin bir arada yaşadığı yer olduğunu hatırlattı.

        Araştırmacı yazar Ahmet Naimoğlu da Filistinlilerin 'toprak sattığı' gibi bir algı çalışması yapıldığını, aslında satılan toprağın sadece yüzde 1,6 olduğunu bunu satanların da Lübnanlı, Suriyeli ve Hristiyanlar olduğunu aktardı.

        Naimoğlu, "İsrail polisinin sizi tutuklaması için bir sebebe ihtiyacı yok, tipinizden mi hoşlanmadı sizi 6 ay, 1 sene tutuklayabilir ve bunu istediği kadar uzatabilir, bu şekilde 14 yıldır tutuklu olanlar var. İdari soruşturma olmadan bu kadar yıl yatan çocuklar var." ifadelerini kullandı.

        Avukat Abdullah Zerrar ise Gazze'de İsrail'in tek bir Müslümanın yaşamasını istemediği için savaş çıkardığını aktararak, istikamet sahibi az toplulukların Bedir'de, Uhud'da olduğu gibi bir çok topluluğa galip geleceğini sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, panelistlere teşekkür belgesi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Köpekler saldırmıştı! O anları anlattı
        Köpekler saldırmıştı! O anları anlattı
        ABD'den İsrail kararı
        ABD'den İsrail kararı
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Çocuklara verilen melatonin takviyeleri tehlike saçıyor
        Çocuklara verilen melatonin takviyeleri tehlike saçıyor
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Anne ve babasını bıçakladı! Oğlunu öldürdü!
        Anne ve babasını bıçakladı! Oğlunu öldürdü!
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        İstanbul'da 1 günlük artış ne oldu? Barajlardan haber var!
        İstanbul'da 1 günlük artış ne oldu? Barajlardan haber var!
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        Bir kentimizde sağanak etkili oldu! Saat:14.00'e kadar motosiklet kullanımı yasaklandı!
        Bir kentimizde sağanak etkili oldu! Saat:14.00'e kadar motosiklet kullanımı yasaklandı!
        "Keşke göğüslerimi hiç büyütmeseydim"
        "Keşke göğüslerimi hiç büyütmeseydim"
        İran: Bir Mossad ajanını idam ettik
        İran: Bir Mossad ajanını idam ettik
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Malya Tarım İşletmesinde yetiştirilen koyunlar bölgedeki üreticilerce terci...
        Malya Tarım İşletmesinde yetiştirilen koyunlar bölgedeki üreticilerce terci...
        'Zimmete para geçirme' suçundan tutuklanan 3 belediye çalışanı kefaletle se...
        'Zimmete para geçirme' suçundan tutuklanan 3 belediye çalışanı kefaletle se...
        Kırşehir'de aranan 22 kişi yakalandı
        Kırşehir'de aranan 22 kişi yakalandı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Kırşehir'de partililerle bir ara...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Kırşehir'de partililerle bir ara...
        AK Parti'li Kandemir: Cumhur İttifakı'nın paydaşları ülkeye hizmet etme gay...
        AK Parti'li Kandemir: Cumhur İttifakı'nın paydaşları ülkeye hizmet etme gay...
        Kırşehir Müftülüğünce 134 umre yolcusuna seminer verildi
        Kırşehir Müftülüğünce 134 umre yolcusuna seminer verildi