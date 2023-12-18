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        Kırşehir'de 16 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Kırşehir'de 16 ortaokul öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 18:34 Güncelleme: 18.12.2023 - 18:39
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        Kırşehir'de 16 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Kırşehir'de 16 ortaokul öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kent merkezindeki Cacabey Ortaokulu'nda Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte 16 öğrencide yedikleri yemeğin ardından, baş dönmesi, halsizlik ve mide bulantısı şikayeti oldu.

        Öğretmenlerin ihbarı üzerine öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öğrenciler hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

        "Cacabey Ortaokulu'nda yapılan Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında, öğrenciler tarafından getirilen yiyeceklerden kaynaklanan ve 16 öğrencimizde görülen karın ağrısı şikayeti nedeniyle okul müdürlüğü tarafından sağlık ekiplerine haber verilmiştir. Bu öğrenciler sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir. Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenelerinin ardından ciddi bir durum olmadığı tespit edilmiş ve öğrencilerimiz hastanede yapılan ilk kontrol ve tedavilerinin ardından evlerine gönderilmiştir."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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