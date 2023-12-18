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        Kırşehir'deki silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de iki eve yapılan silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 14:45 Güncelleme: 18.12.2023 - 14:45
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        Kırşehir'deki silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı
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        Kırşehir'de iki eve yapılan silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Merkeze bağlı Dedeli köyünde iki ikamete pompalı tüfekle ateş açılması ve 3 kişinin yaralanması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Yol güzergahındaki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olaya karıştıkları iddiasıyla şüpheliler Ö.G. ve D.U'yu yakaladı.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Dedeli köyünde, dün, iki ikamete kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açılmış, 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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