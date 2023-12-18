Kırşehir'deki silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı Kırşehir'de iki eve yapılan silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de iki eve yapılan silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Dedeli köyünde iki ikamete pompalı tüfekle ateş açılması ve 3 kişinin yaralanması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Yol güzergahındaki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olaya karıştıkları iddiasıyla şüpheliler Ö.G. ve D.U'yu yakaladı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Dedeli köyünde, dün, iki ikamete kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açılmış, 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı.