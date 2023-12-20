Kayserispor - Fenerbahçe | CANLI YAYIN Kayserispor - Fenerbahçe maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. 40 puan ile lider durumda bulunan Fenerbahçe, Becao, Zajc, Samet ve Dzeko'dan yoksun geldiği deplasmanda hata yapmak istemiyor. Evinde henüz yenilgi almayan Kayserispor ise çıkışını sürdürme peşinde

Habertürk / AA Giriş: 20.12.2023 - 16:03 Güncelleme: 20.12.2023 - 17:09 facebook

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