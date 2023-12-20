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        Kırşehir'de aranan 7 şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de son 4 günde, haklarında arama kararı bulunan 7 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 10:14 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:16
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        Kırşehir'de aranan 7 şüpheli yakalandı
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        Kırşehir'de son 4 günde, haklarında arama kararı bulunan 7 şüpheli yakalandı.

        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Kent merkezinde son 4 günde yapılan uygulamalarda 953 kişi, 335 araç, 5 park kontrol edildi, farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Hırsızlık, yankesicilik, kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit suçlarından aranan 7 şüpheli yakalandı, adresler av tüfeği, tabanca, 6 mermi ve bıçak ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, trafik yönünden kusurlu bulunan araç sürücülerine ceza yazıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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