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        Haberler Dünya ABD'de şiddetli yağış ve fırtına! En az 5 kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı

        ABD'de şiddetli yağış ve fırtına! En az 5 kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı

        ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle en az 5 kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.12.2023 - 07:31 Güncelleme: 20.12.2023 - 07:31
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        ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

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        The Washington Post'un haberine göre, ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan yağış ve hızı saatte 140 kilometreyi bulan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

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        Bölge yetkililerinin açıklamalarında, Pensilvanya, Güney Carolina, Maine ve Massachusetts eyaletlerinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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        Öte yandan, 800 binden fazla kişinin bir süre elektriksiz kaldığı, 500 bin kişinin hala elektriği olmadığı bildirildi.

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        Fırtınaya ilişkin dün New York Belediyesi ani sel baskınlarına karşı vatandaşları uyarmıştı.

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        Belediye Başkanı Eric Adams, New Yorklulara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #ABD
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