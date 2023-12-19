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        Şeref Malkoç: Mahkemeye gitmek en doğal haktır

        KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Yöneticilerin vatandaşa karşı davranışında hukuksuzluklar olur. İşte bu durumlara karşı vatandaşın mahkemeye gitme hakkı en doğal haktır. Ama her şeyi mahkemeye taşımamak gerekir diye düşünülmüş. Özellikle son yıllarda yargı dışı alternatif yollar çoğaltıldı. Ara buluculuk diye bir müessese kuruldu" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 19.12.2023 - 13:30
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        Şeref Malkoç: Mahkemeye gitmek en doğal haktır
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        KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Yöneticilerin vatandaşa karşı davranışında hukuksuzluklar olur. İşte bu durumlara karşı vatandaşın mahkemeye gitme hakkı en doğal haktır. Ama her şeyi mahkemeye taşımamak gerekir diye düşünülmüş. Özellikle son yıllarda yargı dışı alternatif yollar çoğaltıldı. Ara buluculuk diye bir müessese kuruldu" dedi.

        Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen panele Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen, Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 'Vatandaş ile idare arasında çıkan ihtilafların çözümünde kamu denetçiliğinin rolü' hakkında konuşma yapan Malkoç, Türkiye'nin her alanda dünya çapında önemli işler yaptığından bahsetti. Şeref Malkoç, "2010 yılında anayasa değişikliğiyle birlikte anayasa mahkemesinde bireysel başvuru hakkı getirildiği gibi aynı zamanda kamu denetçiliği gibi bir kurumda anayasal bir kurum haline düzenlendi. Bunun yanında belki muhtarlarımızın en çok tanıdığı CİMER gibi bir kurum ve bunun gibi 15'e yakın kurum ihdas edildi. Bunların kurulmasının sebebi şu: Bizim medeniyetimizin temelinde insan vardır. Türkiye'de ne kadar kurum, kuruluş varsa belediyeden valiliğe, ilkokuldan üniversiteye aklınıza gelen bütün kurumlara kadar veya Ankara'da genel müdürlüklerden bakanlıklara, Cumhurbaşkanlığa kadar tümünün görevi insanımızı memnun etme, hakkaniyet ve hukuk konusunda hakkını verme ve Türkiye'de refahı yükseltmektir. Yani işin merkezinde insan vardır" diye konuştu.

        '"KÜLTÜRÜMÜZDE MAHKEMEYE GİTMEK EN SON ÇAREDİR'

        Vatandaşların mahkemeye gitme hakkının en doğal hakkı olduğunu, her olayı da mahkemeye taşımaması gerektiğini belirten Malkoç, şöyle konuştu:

        "İnsanımızın devlet ve kamu kurumlarıyla olağan ilişkilerinde eksiklik, noksanlık, hata, kusur elbet olur. Yöneticilerin vatandaşa karşı davranışında hukuksuzluklar olur. İşte bu durumlara karşı vatandaşın mahkemeye gitme hakkı en doğal haktır. Ama her şeyi mahkemeye taşımamak gerekir diye düşünülmüş. Mahkeme dışında çözüm yolları aranmış. İşte devletle vatandaş arasında mahkemeye gitmeden çözümlerden bir tanesi de kamu denetçiliği kurumu. Özellikle son yıllarda yargı dışı alternatif yollar çoğaltıldı. Ara buluculuk diye bir müessese kuruldu. Zaten bizim kültürümüzde mahkemeye gitmek en son çaredir. Ondan önce aile içinde, toplumda, kentlerde, kasabalarda kanaat önderi insanlarla meseleler çözülürdü. Geçen ay adalet bakanımız bir açıklama yaptı. Türkiye'de ara buluculuk kanunuyla, ara buluculuk müesseseleri kuruldu. 4 milyon 800 bin kişi ara bulucuya başvurdu ve bunun 3 milyonu anlaşmayla çözüldü. Ne güzel değil mi? Anlaşmadan yana, huzurdan yana bir toplumuz. Hem tartışmayı biliyoruz hem kavgayı. Aslında barışmayı da biliyoruz. Bizim milletimizin en güzel hasletlerinden birisi de bu."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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