İzlanda'da yanardağ patladı: Binlerce kişi bölgeden tahliye edildi
İzlanda'nın güneydoğusundaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağ patladı. Patlama sonrası 4 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi.
Haftalarca süren yoğun deprem faaliyetinin ardından İzlanda'nın güneydoğusundaki Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ patladı.
Reykjanes yarımadasında patlama nedeniyle bugüne kadar Bölgedeki balıkçı kasabası Grindavik'ten yaklaşık 4 bin bölge sakini tahliye edildi.
Bölgedeki jeotermal kaplıca Mavi Göl de geçtiğimiz haftalarda kapatılmıştı.
Patlama kasabanın yalnızca birkaç kilometre gerisinde başladığı ve bölgede zemin çatlaklar oluştuğu ifade edildi.
Yetkililer yaptığı açıklamada "Sismik aktivite ve GPS ölçümleri magmanın güneybatıya doğru hareket ettiğini gösteriyor, patlama Grindavik yönünde devam edebilir" dedi.
Mart 2021'de Fagradalsfjall volkanik sistemindeki patlama sonrası volkanik aktivite altı ay boyunca devam etmişti.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.