Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Ombudsman Kırşehirlilerle Buluşuyor" programına katıldı

        Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Ombudsman Kırşehirlilerle Buluşuyor" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 13:01 Güncelleme: 19.12.2023 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Ombudsman Kırşehirlilerle Buluşuyor" programına katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Ombudsman Kırşehirlilerle Buluşuyor" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Malkoç ve beraberindeki denetçilerin, Kırşehir Valiliğini ziyaretinin ardından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezindeki programa geçildi.

        Burada bir konuşma yapan Vali Hüdayar Mete Buhara, Osmanlı'nın, kuruluş temelinde yer alan "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturu ile hareket ettiğini hatırlattı.

        Devletin milleti için var olduğunu vurgulayan Buhara, Kamu Denetçiliği Kurumunun 2012 yılında kurulduğunu, mağdurlara mahkemeye gitmeden daha kolay bir yoldan hak arama fırsatı verildiğini, mahkemelerin üzerindeki iş yükünün azaltıldığını ve kurumların yaptıkları işleri denetlediğini söyledi.

        Şeref Malkoç da Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) tarihiyle ilgili bilgi verdi.

        KDK'nin halk ile devlet arasında yapılan çalışmalarda, sorun ve problem çıktığında mahkemesiz çözülmesini sağladığını vurgulayan Malkoç, şunları belirtti:

        "Bizim kültürümüzde mahkemeye gitmek en son çaredir. Ondan önce aile içinde ya da kasabalarda kentlerde kanaat önderi insanlarla meseleler çözülürdü. Onun için insanlar birbiriyle konuşsun, anlaşsın bizim kültürümüzde var zaten anlaşarak işleri çözelim diye Kamu Denetçiliği Kurumu da buradan çıkıyor. Rahmetli Süleyman Demirel, 'Barışmasını bilmiyorsan kavga etmeyeceksin.' derdi. Geçen ay Adalet Bakanı'mız bir açıklama yaptı. Türkiye'de arabuluculuk kanunuyla 4 milyon 800 bin kişi arabulucuya başvurdu ve bunun 3 milyonu anlaşmayla çözüldü. Anlaşmadan, huzurdan yana olan bir toplumuz. Tartışmayı biliyoruz ama sonunda barışmayı da biliyoruz. Belki de bizim milletimizin en güzel hasletlerinden biri bu."

        Programda Malkoç ile denetçiler, vatandaşların sorularını cevapladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Cani kocadan hain plan!
        Cani kocadan hain plan!
        Dzeko'da sorun yok
        Dzeko'da sorun yok
        Harvard'daki profesörden sporculara uyarı: Kafaya alınan her darbe ciddi risk
        Harvard'daki profesörden sporculara uyarı: Kafaya alınan her darbe ciddi risk
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        Rekor fiyata satıldı
        Rekor fiyata satıldı
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Kocasını vahşice öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        Kocasını vahşice öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        İzlanda'da yanardağ patladı
        İzlanda'da yanardağ patladı
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti

        Benzer Haberler

        Şeref Malkoç: Mahkemeye gitmek en doğal haktır
        Şeref Malkoç: Mahkemeye gitmek en doğal haktır
        'Yerli Malı Haftası'nda okulda yemek yiyen 16 öğrenci hastaneye kaldırıldı...
        'Yerli Malı Haftası'nda okulda yemek yiyen 16 öğrenci hastaneye kaldırıldı...
        Kırşehir'de 16 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Kırşehir'de 16 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        'Yerli Malı Haftası'nda okulda yemek yiyen 15 öğrenci, hastaneye kaldırıldı
        'Yerli Malı Haftası'nda okulda yemek yiyen 15 öğrenci, hastaneye kaldırıldı
        Kırşehir'de 2 eve saldırıda 3 kişiyi yaralayan şüpheliler yakalandı
        Kırşehir'de 2 eve saldırıda 3 kişiyi yaralayan şüpheliler yakalandı
        Kırşehir'deki silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı
        Kırşehir'deki silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı