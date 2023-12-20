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        Haberler Dünya ABD'de Colorado Yüksek Mahkemesinden Trump kararı: "Bu eyalette başkanlık yarışına giremez"

        ABD'de Colorado Yüksek Mahkemesinden Trump kararı: "Bu eyalette başkanlık yarışına giremez"

        2024 ABD Başkanlık seçimlerinde yarışmaya hazırlanan eski ABD Başkanı Trump'a Colorado Yüksek Mahkemesinden kötü haber geldi. 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınını hatırlatan Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın bu eyalette başkanlık yarışına giremeyeceğini açıkladı. Nihai kararı ABD Yüksek Mahkemesinin vermesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.12.2023 - 07:58 Güncelleme: 20.12.2023 - 07:58
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        Colorado'da Trump kararı: "Bu eyalette başkanlık yarışına giremez"
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        ABD'de Colorado Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınında "başkaldırı ve isyan" suçunu işlediği gerekçesiyle bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi.

        ABD'de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçim süreci yaklaşırken Colorado eyaletinin en yüksek mahkemesinden gelen karar kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

        Tamamı Demokrat eğilimli yargıçlardan oluşan Colorado Yüksek Mahkemesi, 3'e karşı 4 "evet" oyuyla, Trump'ın gelecek yıl yapılacak başkanlık seçim yarışında Colorado eyaletindeki oy pusulalarında yer alamayacağına hükmetti.

        Karara göre, 5 Mart 2024'te Colorado'da yapılacak ve Cumhuriyetçi aday adaylarının yarışacağı ön seçimlerde Trump'ın adı oy pusulalarında olamayacak.

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        ABD TARİHİNDE İLK KEZ

        Mahkeme, 6 Ocak 2021 günü yapılan Kongre baskınında Trump'ın eylemlerinin "başkaldırı ve isyan" suçlarına karşılık geldiğini ve bu suçların Anayasanın 14. maddesinin 3. fıkrasında tanımlanan "federal bir göreve gelemeyeceği" şeklindeki duruma uyduğuna hükmetti.

        ABD tarihinde ilk kez Anayasanın söz konusu "başkaldırı ve isyan" maddesi, bir başkan aday adayının yarışa giremeyeceğine ilişkin bir gerekçe olarak kullanıldı.

        Söz konusu fıkra, "bir federal veya eyalet yetkilisinin devlete karşı kalkışma veya ayaklanmaya katılamayacağını ve devletin düşmanlarına yardım ve rahatlık sağlayamayacağını” belirtiyor.

        Trump'ın söz konusu kararı ABD Yüksek Mahkemesine taşıması ve nihai kararın burada verilmesi bekleniyor.

        TRUMP HENÜZ YORUM YAPMADI

        Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kararının açıklandığı sırada eski ABD Başkanı Trump Iowa eyaletinde bulunan Wateroo'da binlerce destekçisiyle bir aradaydı, ancak karara ilişkin bir yorum yapmadı.

        2020 ABD Başkanlık seçimlerinde Trump, Colorado eyaletini yüzde 13'lük bir farkla kaybetmişti, bu sebeple 2024 seçimlerinde Trump'ın kazanmak için bu eyalete ihtiyacı yok. Ancak Trump için tehlikeli olan daha fazla mahkemenin bu yönde karar alması.

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        The Guardian'a konuşan Michigan Üniversitesi Hukuk Profesörü Richard Friedman, kararın şaşırtıcı olmadığını söyledi.

        Friedman, "Amerika Birleşik Devletleri anayasasını korumaya ve savunmaya yemin etti. Sonra da başkanımızın seçilmesine ilişkin yasal süreçleri altüst etmek için elinden geleni yaptı. Herkes bu kararı kabul etmeli ve yoluna devam etmeli." dedi.

        ABD YÜKSEK MAHKEMESİNİN NİHAİ KARARI VERMESİ BEKLENİYOR

        Öte yandan Amerikan kamuoyuna yansıyan ilk açıklamalarda, Colorado'da Trump'ın seçim yarışına girip giremeyeceği konusunda nihai kararı ABD Yüksek Mahkemesinin vermesinin gerekeceği yorumu ön plana çıktı.

        Sosyal medyaya yansıyan ilk değerlendirmelerde Cumhuriyetçiler, bu kararın Trump'a siyasi olarak yarayacağına dikkati çekerken, Demokrat eğilimliler ise 6 Ocak Kongre baskını dolayısıyla Trump'ın bu tür bir cezayı hak ettiği yorumunu yaptı.

        Söz konusu karar, Trump'ın sadece Colorado eyaletindeki durumunu etkiliyor olsa da 5 Kasım 2024'te ülke genelinde yapılacak başkanlık yarışına da dolaylı olarak yansıyabileceği belirtiliyor.

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        #Donald Trump
        #ABD
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