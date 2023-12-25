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        Kırşehir'de yakalanan DEAŞ üyesi 2 şüpheli sınır dışı edilecek

        Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 2 zanlı sınır dışı edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 14:17 Güncelleme: 25.12.2023 - 14:17
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        Kırşehir'de yakalanan DEAŞ üyesi 2 şüpheli sınır dışı edilecek
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        Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 2 zanlı sınır dışı edilecek.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla önceki gün yakalanan Irak uyruklu A.J.E. ve F.K.L'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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