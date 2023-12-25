Kırşehir'de yakalanan DEAŞ üyesi 2 şüpheli sınır dışı edilecek

Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 2 zanlı sınır dışı edilecek.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla önceki gün yakalanan Irak uyruklu A.J.E. ve F.K.L'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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