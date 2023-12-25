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        Atatürk'ün Kaman'a gelişinin 104. yıl dönümü kutlandı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kırşehir'in Kaman ilçesine gelişinin 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 17:07 Güncelleme: 25.12.2023 - 17:07
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        Atatürk'ün Kaman'a gelişinin 104. yıl dönümü kutlandı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kırşehir'in Kaman ilçesine gelişinin 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Kaymakam Nurullah Kaya ve Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Kaman İmam Hatip Lisesi Müdürü Abbas Hangül'ün günün önemini belirten konuşmasının ardından çeşitli etkinliklerde dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Programa, kurum ve okul müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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