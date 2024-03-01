Kışı adada geçiren hayvanların balıkçı tekneleriyle dönüş yolcuğu
Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Yeşildağ Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan köylüler, sürülerini kimsenin yaşamadığı Hacı Akif Adası'na götürdü. Doğum sezonunun yaklaşmasıyla köylüler, sürülerini tekrar mahalleye teknelerle taşıdı
Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Yeşildağ Mahallesi'nde geçimini hayvancılıkla sağlayan bazı vatandaşlar, sürülerini ekim ayından itibaren Beyşehir Gölü'nde yer alan ve kimsenin yaşamadığı Hacı Akif Adası'na götürüyor.
Balıkçı kayıkları ile birkaç gün süren taşıma işleminin ardından hayvanlar kış mevsimini hem vahşi hayvan tehdidinden uzakta hem de beslenme sorunu olmadan geçiriyor.
Adada kalan hayvanlarını belirli aralıklarla kontrol eden köylüler, doğum sezonunun yaklaşmasıyla sürülerini tekrar mahalleye taşıyor.
Çoğunlukla keçi ve koyun sürülerinin bırakıldığı adaya yapılan yolculuk ilginç görüntüler oluşturuyor.