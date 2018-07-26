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"1993 model, nakliye işinde kullanılan hurda bir aracı alıp, off-road aracına çevirdik. 1974 model klasik bir vosvosumuz var. 1910'da üretilen ve aynı model ile üretimi günümüze kadar devam eden 1996 model bir aracımız var. Onu dizayn ettik. Motor aksamından alt takımına, koltuğundan lastiklerine kadar her yerini yeniden dizayn yapıyoruz. Bu tür araçları, güncel araçlar gibi süratli kullanmak isteyenler oluyor. Alt yapısı, şanzımanı, fren sistemiyle birlikte yeni teknolojiyi kullanmak isteyen var. USB ve CD çalarlı bir müzik sistemi isteyen oluyor. Biz de tüm bunları ilave ediyoruz. Bu işler tamamen el işçiliğiyle yapılıyor. Eskiyi yeni dekorasyon yapmak biraz farklı. Bütçe de müsait olduğu sürece herkesin klasik merakı giderilebiliyor."