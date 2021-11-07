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KOBİ'lere kullandırılan toplam nakdi krediler yüzde 10,6 arttı

KOBİ'lere kullandırılan toplam nakdi kredilerin tutarı 9 aylık dönemde 89,9 milyar liralık artışla 938,8 milyar liraya yükseldi. KOBİ'lere kullandırılan toplam nakdi krediler, eylül sonu itibarıyla 2020 sonuna göre yüzde 10,6 arttı. Orta büyüklükteki işletmelere, küçük işletmelere ve mikro işletmelere kullandırılan kredi tutarı eylül sonunda sırasıyla 351,7 milyar lira, 298,5 milyar lira ve 288,5 milyar lira oldu. Eylül sonu itibarıyla nakdi kredi kullandırılan KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı 4 milyonu aştı

KOBİ'lere kullandırılan toplam nakdi krediler yüzde 10,6 arttı
AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yılın sonunda 848,8 milyar lira olan KOBİ kredileri bakiyesi, eylül sonu itibarıyla yüzde 10,6 artışla 938 milyar 767 milyon liraya ulaştı. Böylece 9 aylık dönemde KOBİ kredileri bakiyesi 89,9 milyar lira artış gösterdi.

KOBİ'lere verilen toplam kredilerin yüzde 37,5'ine karşılık gelen 351,7 milyar liralık kısmı orta büyüklükteki işletmelere kullandırıldı. Eylül sonu itibarıyla söz konusu türdeki işletmelere kullandırılan kredi tutarı geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 11,8 arttı.

Aynı dönemde küçük işletmelere kullandırılan krediler yüzde 9,5'lik artışla 298,5 milyar liraya, mikro işletmelere kullandırılan krediler de yüzde 10,2'lik yükselişle 288,5 milyar liraya ulaştı.

Küçük ve mikro işletmelere kullandırılan kredilerin toplam KOBİ kredileri içindeki payı sırasıyla yüzde 31,8 ve yüzde 30,7 olarak gerçekleşti.

216 BİN YENİ MÜŞTERİ

Müşteri sayıları açısından değerlendirildiğinde, KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı 9 aylık dönemde 215 bin 932 artarak 4 milyon 45 bin 70'e ulaştı. Müşteri sayısı 9 aylık dönemde yüzde 5,6 artış gösterdi.

Toplam müşteri içinde en fazla payı yüzde 84,1 oran ve 3 milyon 401 bin 288 adet ile mikro işletme niteliğindeki müşteriler aldı. Bu işletme türünü, yüzde 12,2'lik payla küçük işletmeler ve yüzde 3,7'lik oranla orta büyüklükteki işletmeler takip etti.

Eylül 2021 itibarıyla KOBİ niteliğindeki işletmelerin toplam KOBİ nakdi kredi bakiyeleri (milyon TL) ve müşteri sayıları (adet) şöyle:

Nakdi krediler Müşteri sayısı
Mikro İşletmeler 288.522 3.401.288
Küçük İşletmeler 298.547 493.613
Orta Büyüklükteki İşletmeler 351.698 150.169
Toplam 938.767 4.045.070
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