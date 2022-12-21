"Koca Yusuflar" Türkiye'ye döndü

İnsani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek için gittiği Ukrayna'da hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan iki "A400M" uçağı dün akşam Kayseri'ye geldi. Ukrayna'dan, yuvaları 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına, karlı ve soğuk bir akşamda dönen "Koca Yusuf" olarak bilinen uçakları üs personeli ile uçak personelinin aileleri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hava sahasının kapatılması nedeniyle kaldıkları Ukrayna'dan dönen iki A400M uçağının personeline hitap etti. Uçak ekiplerine "hoş geldiniz" diyerek seslenen Erdoğan, "Bu sıkıntılı anda, uçaklarımızı alıp getirdiniz, bundan dolayı sizleri milletim adına tebrik ediyorum" dedi.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla Kayseri’de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da uçak personeli ve aileleriyle 221'inci Filo Komutanlığı'nda bir araya geldi. Hava sahasının kapatılmasının ardından Ukrayna'da yaşanan sürece ilişkin bilgi veren personel, zorlu şartlara rağmen uçağın bakımlarını düzenli olarak yaptıklarını, dönüş için her an hazır beklediklerini belirterek, "Uçağımıza gözümüz gibi baktık" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla görüştüğü Milli Savunma Bakanı Akar'ın telefonundan uçak personeli ve ailelerine hitap etti. Uçak personeline "Hoş geldiniz" diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ukrayna'da uzun bir süredir bekleyen nakliye uçaklarımızın ve personelimizin ülkemize sağ salim dönmüş olmaları bizleri birçok sıkıntıları aşmanın yanında mutluluğa eriştirdi. Gerek Ukrayna gerekse Rusya'nın temsil makamlarına da şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu sıkıntılı anda, uçaklarımızı alıp getirdiniz, bundan dolayı sizleri milletim adına tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Daha nice yolculukları, yolları beraber aşacağımıza olan inancım tamdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin sonunda uçak personelini bir kez daha tebrik etti.

Milli Savunma Bakanı Akar da personelle görüşmesinde insani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Ukrayna'ya gittikten hemen sonra hava sahasının kapatılması sonucu iki "A400M" uçağının Borispol Havaalanı'nda kaldığını hatırlattı.

Uçakların yurda dönmesi ile ilgili düzenli olarak Ukrayna ve Rusya tarafları ile görüştüklerini, kendilerine çeşitli risk ve tehlikelerden söz edildiğini ifade eden Akar, durumun takip ve anlık olarak yakından ilgilenilerek sıkı koordine edildiğini, en uygun şartlar oluşur oluşmaz da ilk uçağın saat 17.00'de ikinci uçağın ise hemen ardından saat 17.05'te Ukrayna'dan hareket ettiğini söyledi.