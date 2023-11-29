TCG Anadolu, İzmit Körfezi´nde CUMHURİYET'in100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, yarın Kocaeli'de ziyarete açılacak olan TCG Anadolu gemisi, bugün İzmit Körfezi'ne giriş yaptı.

CUMHURİYET'in100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, yarın Kocaeli'de ziyarete açılacak olan TCG Anadolu gemisi, bugün İzmit Körfezi'ne giriş yaptı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, Türkiye'nin liman kentlerini ziyaret eden Türkiye'nin en büyük yerli ve milli gemisi TCG Anadolu, bugün İzmit Körfezi'ne giriş yaptı. Yarın İzmit Körfezi'ne demirleyip, ziyarete açılacak olan TCG Anadolu, 6 Aralık'a kadar vatandaşları ağırlayacak. TCG Anadolu, 30 Kasım'da 14.00- 18.00 saatleri arasında, 1-6 Aralık'ta ise 10.00-18.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.