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        TCG Anadolu, İzmit Körfezi´nde

        CUMHURİYET'in100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, yarın Kocaeli'de ziyarete açılacak olan TCG Anadolu gemisi, bugün İzmit Körfezi'ne giriş yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 17:18 Güncelleme: 29.11.2023 - 17:25
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        TCG Anadolu, İzmit Körfezi´nde
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        CUMHURİYET'in100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, yarın Kocaeli'de ziyarete açılacak olan TCG Anadolu gemisi, bugün İzmit Körfezi'ne giriş yaptı.

        Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, Türkiye'nin liman kentlerini ziyaret eden Türkiye'nin en büyük yerli ve milli gemisi TCG Anadolu, bugün İzmit Körfezi'ne giriş yaptı. Yarın İzmit Körfezi'ne demirleyip, ziyarete açılacak olan TCG Anadolu, 6 Aralık'a kadar vatandaşları ağırlayacak. TCG Anadolu, 30 Kasım'da 14.00- 18.00 saatleri arasında, 1-6 Aralık'ta ise 10.00-18.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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