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        Öykü´nün ölümünde tutuklu sanığa 10 yıl hapis ve tahliye kararı

        KOCAELİ´ninKörfez ilçesinde Öykü Yündün'ün (21) ölü bulunmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan Nihat Şeker (40) 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'İhmali davranışlı kasten adam öldürme' suçlarından beraat ederken, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Şeker´in tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:40
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        Öykü´nün ölümünde tutuklu sanığa 10 yıl hapis ve tahliye kararı
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        KOCAELİ´ninKörfez ilçesinde Öykü Yündün'ün (21) ölü bulunmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan Nihat Şeker (40) 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'İhmali davranışlı kasten adam öldürme' suçlarından beraat ederken, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Şeker´in tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

        Olay, 13 Temmuz 2021'de Yeniyalı Mahallesi Koşu Sokak'ta meydana geldi. Evinde kalan arkadaşı Öykü Yündün'ü bırakıp, işe giden Nihat Şeker, bir süre sora geri döndü. Yündün, telefona ve kapı ziline tepki vermeyince, Nihat Şeker 1'inci kattaki evine, merdivenle balkondan girdi. Öykü Yündün'ü hareketsiz gören Şeker, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler, Yündün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemede uyuşturucu maddeler de bulundu. Gözaltına alınan Nihat Şeker tutuklandı.

        Nihat Şeker hakkında 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlama' ve 'İhmali davranışlı kasten adam öldürme' suçlarından Kocaeli 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı.

        SAVCI, TÜM SUÇLARDAN BERAAT İSTEDİ

        Olayın karar duruşması bugün Kocaeli 1´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görüldü. Sanık Nihat Şeker ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, Cumhuriyet savcısı, sanığın tüm suçlardan beraatini talep etti. 

        Duruşmada söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, olayda ihmalin olduğunu belirterek, "Sanık eve geldiğinde durumu kötü olan Öykü Yündün´e yardım etmediği gibi sağlık görevlilerine de hemen haber vermedi, evi toparlamakla uğraştı. Maktulün ölümüne sebep verdiği için sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

        `BANA 15 DAKİKADA KENDİME GELMEZSEM AMBULANSI ARA DEMİŞTİ´

        Son sözleri sorulan sanık Nihat Şeker ise "Öykü olaydan önce bana sara hastası olduğunu, kriz geçirdiğinde ne şekilde davranmam gerektiğini söyledi. Ben de eve geldiğimde öyle görünce kendisini yan çevirdim ve camları açtım. Kendisi bana, daha önce, ´15 dakikada kendime gelmezsem ambulansı ara´ demişti. Ben de aynısını yaptım. Sağlık ekipleri geldiğinde bana öldüğünü söylediler. Benim kasıtlı ihmal davranışım yoktur. Kendisine uyuşturucu madde vermedim. 3 aydır benimle kalıyordu. Küçük krizler geçirdiği olmuştur. Atılı suçtan beraatimi ve tahliyemi isterim. Suçsuzum" ifadelerini kullandı.

        TAHLİYE KARARI

        Mahkeme heyeti, Şeker´in 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'İhmali davranışlı kasten adam öldürme' suçlarından beraatine karar verirken, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıl hapis cezası ve 20 bin TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, Şeker'in tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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