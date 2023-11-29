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        Kocaeli'de işçi servisi devrildi: 1´i ağır 9 yaralı

        KOCAELİ´ninDilovası ilçesinde, D-100 yolunda sürücünün kontrolünden çıkan işçi servis minibüsünün devrildiği kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 29.11.2023 - 15:20
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        Kocaeli'de işçi servisi devrildi: 1´i ağır 9 yaralı
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        KOCAELİ´ninDilovası ilçesinde, D-100 yolunda sürücünün kontrolünden çıkan işçi servis minibüsünün devrildiği kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde D-100 yolunun Dilovası ilçesi Tavşancıl mevkinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden B.B. yönetimindeki 41 P 2891 plakalı işçi servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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