        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de tırın çarptığı araçtaki 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde freni boşalan tankerin geri kayması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 21:08 Güncelleme:
        Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1004 Sokak’ta park halindeki 34 TZ 7841 plakalı tanker, freninin boşalması sonucu geri kayarak S.T. yönetimindeki 34 KZ 0138 plakalı tıra çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan tır da aynı sokakta park halindeki 34 GUG 152 plakalı başka bir tıra çarptı.

        Araç içinde sıkışan sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dilovası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

