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        Kocaeli'de kaldırımda yürürken mermi isabet eden genç kız yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde arkadaşıyla kaldırımda yürürken mermi isabet eden genç kız yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 16:41 Güncelleme: 29.11.2023 - 16:41
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        Kocaeli'de kaldırımda yürürken mermi isabet eden genç kız yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde arkadaşıyla kaldırımda yürürken mermi isabet eden genç kız yaralandı.

        Alışveriş merkezinden çıkarak arkadaşıyla Tatlıkuyu Mahallesi Güney Yanyol mevkisinde yürüyen Ecem Güngör (18), aniden yere yığıldı.

        Yaralanarak hastaneye kaldırılan Güngör'ün kalçasına mermi isabet ettiği anlaşıldı.

        Yeğeninin durumunun ne olduğunu ilk etapta anlayamadıklarını belirten Musa Keleş, yolda yürüdüğü sırada mermi isabet etmesi sonucu Güngör'ün yaralandığını öğrendiklerini söyledi.

        Mermiyi ateşleyen kişinin belli olmadığını ifade eden Keleş, şöyle konuştu :

        "Yakından olduğu belli, sesi duyuyor ama nereden geldiği, kimin ateş ettiği belli değil. Etraftan yardım ediliyor, kaldırıyorlar ve hastaneye getiriliyor. Bildiklerimizin dışında herhangi bir durum yok. Kalça kemiğinde parçalanma var. Dün gece olan ameliyatta kurşunu alamadılar. Şu anda kurşun çocuğun bedeninde ve ne olacağıyla ilgili bir fikrimiz yok. Biz de hastaneye götürülünceye kadar ne olduğunu bilemedik. Hastaneye geldikten sonra doktorların verdiği neticede kurşun olduğu söylendi."

        Polise giderek şikayetçi olduklarını aktaran Keleş, soruşturma açıldığını ve olayın araştırıldığını sözlerine ekledi.

        Hastanede tedavisi devam eden Güngör'ün, merminin çıkarılması için ameliyat edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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