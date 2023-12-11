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        Lojistik deposundaki yangında soğutma çalışması devam ediyor

        KOCAELİ'ninGebzeilçesinde bir lojistik firmasının deposunda çıkan ve 8 saatte kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:30
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        Lojistik deposundaki yangında soğutma çalışması devam ediyor
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        KOCAELİ'ninGebzeilçesinde bir lojistik firmasının deposunda çıkan ve 8 saatte kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

        Barış Mahallesi 1805/3 Sokak'ta 9 Aralık'ta saat 04.00 sıralarında bir lojistik firmasının deposunda yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, Kocaeli ve İstanbul'dan gelen toplam 82 araç ve 209 personel ile müdahale edildi. Yangın, 8 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 16 dönümü kapalı olmak üzere 21 dönüme kurulu lojistik deposundaki yangında, söndürme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Bazı bölümlerde yer yer alevler yükselirken, itfaiyenin soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor. Depo kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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