Kocaeli'de karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 3 çocuğu tedaviye alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 3 çocuğu tedaviye alındı.
Mevlana Mahallesi Isıkgöl Caddesi'nde yaşayan yabancı uyruklu anne H.J, mide bulantısı şikayetiyle uyandığı sırada 3 çocuğuyla sobadan sızan gazdan etkilendiklerini fark etti.
Anne H.J'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, evde yaptıkları ilk müdahalenin ardından anne ve 3 çocuğunu, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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