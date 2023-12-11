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        Kocaeli'de karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 3 çocuğu tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 09:04 Güncelleme: 11.12.2023 - 09:10
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        Kocaeli'de karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 3 çocuğu tedaviye alındı.

        Mevlana Mahallesi Isıkgöl Caddesi'nde yaşayan yabancı uyruklu anne H.J, mide bulantısı şikayetiyle uyandığı sırada 3 çocuğuyla sobadan sızan gazdan etkilendiklerini fark etti.

        Anne H.J'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, evde yaptıkları ilk müdahalenin ardından anne ve 3 çocuğunu, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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