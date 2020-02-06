Kolay tatlı tarifleri...

İRMİKLİ HİRA TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı yoğurt

1 yumurta

1 su bardağı irmik

1,5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Üzeri için:

İrmik

Şurubu için:

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

İRMİKLİ HİRA TATLISI NASIL YAPILIR ?

Hira tatlısı tarifine derin bir kapta yumurta yoğurt ve sıvı yağı karıştırarak başlayın. Ardından irmik,un, kabartma tozu, vanilyayı da ekleyip yoğurun. Hamurunuz elinize yapışmamalı. Hamur hazır olunca şerbeti ocağa koyabilirsiniz. Şeker ve suyu tencereye dökün, kaynamadan altını kapatacaksınız unutmayın. Hamurunuzdan ufak yuvarlaklar yaparak düz bir tabağa döktüğünüz irmiğe bulayıp tepsiye dizin. Tepsinize önden yağlı kağıt sermeyi unutmayın. Ayrıca hamurunuz tamamen irmiğe bulanmalıdır. Sıra sıra dizdiğiniz hira tatlılarınızı 200 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Üzeri kızarmışsa fırından alın ve şerbetinizi dökün. Soğuk şerbetin, sıcak tatlının üstüne dökülmesi gerekiyor. Tatlınızı bir gece ya da en az 2 saat dolapta bekletip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

BİSKÜVİLİ SÜTLÜ MUHALLEBİ TARİFİ



Malzemeleri:

1 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı un

1 litre süt

50 gr tereyağı

1 paket vanilya

BİSKÜVİLİ SÜTLÜ MUHALLEBİ NASIL YAPILIR ?

Derin bir tencerece süt, un, nişasta ve şeker kaynayıncaya kadar karıştırılır. Kıvamı yoğunlaşıp kaynamaya başlayınca muhallebi ocaktan alınır ve 50 gr tereyağı tencereye konup eriyinceye kadar karıştırılır. Bu işlemden sonra sütlü muhallebi yemeye hazırdır. Ama isteseniz derin bir salata kasesine biraz bisküvi ile yepyeni bir tatlı etkisi de yaratabilirsiniz. Bisküvileri elinizle ufalayın kaseye biraz muhallebi biraz bisküvi dökün. Kat kat değil parça parça olmalı. Daha sonra buzluğa atıp en 3 saat dondurun. Donmuş bisküvili muhallebinizi düz bir tabağın üzerine ters çevirerek salata kasesinden çıkarabilirsiniz. Yine üzerini bisküvi kırıntıları ile süsleyebilirsiniz. Dilimleyerek servis etmek oldukça pratiktir. Afiyet olsun

SÜT HELVASI TARİFİ

Malzemeleri:

2 su bardağı süt

50 gram tereyağı

1 su bardağı un

1 su bardağı şeker

2 tatlı kaşığı esmer şeker

SÜT HELVASI NASIL YAPILIR ?

Tereyağını ve unu tencereye atın. Un sararıp, kokusu çıkıncaya kadar orta ateşte sürekli karıştırarak kavurun.

Ayrı bir tencerede sütü ve şekeri ocağa koyun ve kaynamadan ocaktan alın. Şekerli süt karışımını, tereyağı ile un karışımına ekleyin. Ekleme esnasında sürekli ve hızlı bir şekilde karıştırın. Pişen helvayı küçük fırın kaplarına doldurun. Üzerlerine esmer şeker serptikten sonra 180 derece fırında 10 dakika kadar üzerlerini pişirin. Helvanız soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

SÜT TOPLARI TARİFİ

Malzemeleri:

1 litre süt

2 kahve fincanı un

2 kahve fincanı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilin

1 su bardağı Hindistan cevizi rendesi

Üzeri için;

1 adet muz

Nasıl Yapılır?

Derin bir tencereye süt, un ve şekeri ekleyip çırpma teli yardımıyla karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Muhallebi koyu kıvam alıp göz göz fokurdamaya başlayınca tereyağı ve vanilini ekleyin ve tekrar karıştırın. Pişen muhallebiyi ocaktan alın. Orta boy kahve fincanına 2 parmak boşluk bırakacak şekilde, kepçe yardımıyla muhallebiyi dökün. Fincandaki muhallebileri önce oda sıcaklığına getirdikten sonra buzdolabında en az 4 saat soğumaya bırakın. Soğuyan muhallebileri fincandan yavaşça çıkarın ve Hindistan cevizine bulayın. Hindistan cevizine bulanan muhallebileri servis tabağına alın ve üzerini çilek ile süsleyip servis edin. Afiyet olsun..

SÜTLÜ KESME MUHALLEBİ TARİFİ

Malzemeleri:

1 litre süt

9 yemek kaşığı irmik

9 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı kakao

Üzeri için:

1 adet çikolata sosu

SÜTLÜ KESME MUHALLEBİ NASIL YAPILIR?

Derin bir tencerede süt, şeker ve irmiği karıştırarak pişirin. Kaynadıkça yoğunlaşan kıvamı hissedeceksiniz. Bu yoğunlaşmayı fark ettiğinizde portakal kabuğu rendesini ve tereyağını ekleyip karıştırın. Dikdörtgen bir kek kalıbının içerisini streç filmle kaplayın ve pişirdiğiniz muhallebinin yarısını kalıbın içine dökün. Diğer yarısına kakaoyu ilave edin, iyice karıştırın ve diğer muhallebinin üstüne yayın. Sonra doğru buzdolabına. Sabaha kadar buzlukta bekletmenizi öneririz en az ise 2 saat kalmalı. Donan muhallebiyi çikolata sosla süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

MOZAİK PASTA TARİFİ

Malzemeleri:

1 paket bisküvi

1 su bardağı süt

5 yemek kaşığı şeker

100 gram eritilmiş tereyağı

3 yemek kaşığı kakao

100 gram bitter çikolata

1 çay bardağı ceviz İçi

Üzeri için:

çikolata sosu

MOZAİK PASTA NASIL YAPILIR ?

Çikolatanızı bir kaseye kırın, kaseyi sıcak su dolu başka kaba oturtup çikolatanın erimesini bekleyin. Eriyince içine tereyağı ve şekeri ekleyin. Karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edin. Ardından ılık süt ile buluşturun. Yoğun bir kıvam elde etmelisiniz. Bu nedenle sütü koyarken birden hepsini dökmeyin. Göz kararı dökerek istediğiniz yoğunluğu belirleyin. Bisküvileri iri şekilde parçalıyoruz. Çikolatalı puding ile bisküvi parçalarını birleştirip karıştırın. Bir folyo arasına karışımı dökün. rolo ya da piramit şekli de verebilirsiniz. Derin dondurucuda en az 6 saat bekletip üzerine hazır çikolata sos dökerek ve dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

MOZAİK PASTA KAÇ KALORİ?

Mozaik pasta içeriğindeki bisküvi ve çikolatan dolayı yüksek kaloriye sahiptir. Bir dilim mozaik pastada ortalama 331 kalori vardır. Kalori oranını düşürmek için bisküvi yerine yulaf kullanabilirsiniz.