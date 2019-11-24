Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya

Kongo Demokratik Cumhuriyetinde yerleşim merkezine uçak düştü: 24 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda, özel uçağın yerleşim merkezine düşmesi sonucu 24 kişi yaşamını yitirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Yerel basındaki haberlere göre, Busy Bee firmasına ait Dornier-228 tipi özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra Goma kentinde yerleşim merkezine düştü.

Goma Havalimanı yetkililerinden Richard Mangolopa, düşen uçakta bulunan 17 kişiden kurtulan olmadığını belirtti. Mangolopa, kaza alanında şu ana kadar 24 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonundan (MONUSCO) kaza yerine 2 itfaiye aracı ve bir kurtarma ekibi gönderildiği bildirildi.

Firma yetkilileri uçağın teknik sorun nedeniyle düşmüş olabileceğini ifade etti.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, havaalanı yakınındaki Mapendo/Birere semtinde evin üstüne düşen uçağın enkazından dumanlar çıktığı görülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Papa'dan dünyaya nükleer silah çağrısı
DÜNYAPapa'dan dünyaya nükleer silah çağrısı
Marvel'in ilk çizgi romanına 1,26 milyon dolar
DÜNYA1,26 milyon dolarlık çizgi roman
NASA uzaya 'çöp' atan astronotu videosunu yayınladı
DÜNYAUzaya 'çöp' attı
Esad ailesine İspanya'da para aklama suçlaması
DÜNYAEsad'ın amcası para aklamakla suçlanıyor
Oxford Sözlüğü yılın kelimesini belirledi: İklim acil durumu
DÜNYA'İklim acil durumu' Oxford'da
Suriye sınırında 10'uncu ortak devriye tamamlandı
DÜNYAOrtak devriyede 10'uncu tur
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 çıkışı: Dayatmayı kabul etmeyiz
DÜNYA'Dayatmayı kabul etmeyiz'
SON DAKİKA! Tel Abyad'da bombalı saldırı
DÜNYATel Abyad'da patlama: 3 ölü
Eski danışmanından Trump'a suçlama: Twitter'ımı engelledi
DÜNYA'Trump Twitter'ımı engelledi'
Almanya’nın havuz problemi: Müslüman kadın başka dinden kadınla aynı suya giremez mi?
DÜNYAAlmanya’nın havuz problemi: Müslüman kadın başka ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X