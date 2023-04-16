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Konut dışı satış, konut satışını solladı!

Türkiye'de arsa, tarla, iş yeri gibi gayrimenkulleri kapsayan konut dışı satış, konut satışıyla arasındaki farkı açıyor. 2021 yılında konut dışı satış, toplam satışların yüzde 50,6'sını kapsayıp konut satışlarını geride bırakırken, 2022'de bu rakam yüzde 54,07'ye yükseldi, 2023'ün ilk 2 ayında ise yüzde 57,67 ile zirve yaptı

Konut dışı satış, konut satışını solladı!

Vatandaşlar tarafından son dönemde hem yatırım aracı hem de tiny house gibi araçlarla barınma alanı olarak görülen arsa tarla satışlarının yükselişi verilerle de ortaya çıkıyor.

2013'ten bu yana yayınlanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün verilerini incelediğimizde; son 2 yıl ve bu yılın ilk 2 ayında arsa, tarla, iş yeri gibi gayrimenkulleri kapsayan konut dışı satış giderek artıyor.

2013'te yüzde 51,15 ve 2014'te yüzde 50,51 ile konut satışını geride bırakan konut dışı gayrimenkul satışı, sonraki yıllarda bu özelliğini yitirdi. Konut satışı sonraki 6 yılda yüzde olarak konut dışı satışın önünde yer aldı.

2021'de toplam satışlar içinde yüzde 50,60'lık pay alan konut dışı satış, 2022'de yüzde 54,07'yi buldu. 2023 yılına dair yayınlanan Ocak-Şubat dönemi verilerine göre ise bu rakam yüzde 57,67'ye yükselerek tarihi zirvesini gördü.

2022 Şubat-2023 Şubat dönemine bakıldığında sadece 2022 Aralık ayında konut satışı, konut dışı satıştan daha fazla gerçekleşti.

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