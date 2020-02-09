Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Ev almak Türkiye'de vatandaşın her zaman temel sorunlarından birisi. Hem kira ödememek hem de ev fiyatlarındaki artıştan yararlanmak için vatandaşların en büyük hayallerinden birisi bir ev sahibi olmak. Konut almak içinse temelde iki önemli nokta mevcut. Bunlardan ilki tabii ki ev fiyatları. İkincisi faiz gibi alternatif getiriler. Son olarak bir çoğumuzun ev alırken kullanmak zorunda olduğumuz konut kredi faizleri. Merkez Bankası'nın açıkladığı son rakamlara göre son 1 yılda tüm Türkiye'de konut fiyat artışı yüzde 7,19 oranında oldu. Enflasyon aynı dönemde yüzde 11 olarak gerçekleşti. Yani reel olarak fiyatlar aslında yüzde 4 oranında azalış gösterdi. İstanbul'da ise geçen yıl boyunca konut fiyatları ancak yüzde 1.30 yükselebildi. Türkiye'nin dev şehrinde ev fiyatları reel olarak yüzde 9 civarında düşüş kaydetti.

5 YILDA ENFLASYONUN 20 PUAN ALTINDA

Son 5 yıla bakıldığında da Türkiye çapında konut fiyatlarının yüzde 58 arttığı hesaplanıyor. 5 yılda İstanbul'da ise fiyat artışı yüzde 46'da kaldı. Aynı dönemde enflasyon yüzde 78'lik bir yükseliş kaydetti. Konut fiyatının enflasyonun 20 puan altında kalması tabii ki talep düşüklüğünden kaynaklandı. Öyle ki özellikle İstanbul'da konut balonundan söz edilmeye başlandı. İstanbul şehir merkezi değil ancak biraz daha şehir dışı bölgelerde satılmayan evler veya yarım kalmış inşaatlar göze çarptı.

FAİZ DÜŞTÜ SATIŞ ARTTI

Ancak her şey kasım ayında kamu bankalarının başlattığı konut kredi faizleri ile birlikte değişti. Kamu bankaları faizi aylık 0.99'a çekince konut satışları da rekor kırdı. TÜİK rakamlarına göre Türkiye genelinde konut satışları 2019 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,7 oranında artarak 202 bin 74 oldu. İpotekli satışlar yani kredi ile alınan evler 7 binden 50 bin 278'e kadar çıktı. Rakamlar faiz oranlarının düşmesi ile görece daha ucuz hale gelmiş konut satışlarının sürdüğünü gösteriyor.

MEVDUAT REEL OLARAK EKSİDE

Ev alınların göz önüne almak zorunda oldukları alternatif getiri yani mevduat faizleri ise şu anda vergi de düştükten sonra yüzde 8.50 düzeyinde yani net olarak negatif getiri söz konusu. Faizler böyle düşünce elinde bir miktar parası olanlar bu parayı mevduatta tutmak yerine elindekini konut almak için peşinat yapıp geri kalan tutar için kredi kullanmaya başladı.

Peki kredi faizleri ne durumda? Şu anda yüzde 0.94'e kadar inen konut kredisi faizleri enflasyondaki yükseliş trendini de göz önüne alırsak öyle anlaşılıyor ki kısa ve orta vadede bir dip rakamı ifade ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kamu bankalarının faizi yüzde 8'e kadar çekeceğini söylemesi faizin daha da düşmesini beklemenin daha iyi olacağı havası yaratsa da bu pek doğru değil. Çünkü indirim sadece KOBİ'ler başta olmak üzere ticari krediler için geçerli olacak. Konut ve tüketici kredilerinde indirim enflasyonu etkilediği için şu anda çok düşünülen bir şey değil. Bu gelişmeler göz önüne alındığında eğer satın alacağınız evin bulunduğu bölgede fiyat artışı Türkiye geneline uygunsa hem fiyatlar hem faiz oranları şu anda avantajlı gibi görünüyor. Kaldı ki faiz oranları düştüğü için konut satışları artıyor ve bu da fiyatların önümüzdeki dönem yükselebileceği beklentisi doğuruyor. Tabii ki şunu unutmayalım; tüm varsayımlar piyasaların daha da kötüleşmeyeceği beklentisi ile yapılıyor. Farklı gelişmelerin farklı sonuçlar doğurabileceği unutulmamalı.