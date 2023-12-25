Konya'da aranan 71 kişi yakalandı

KONYA'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve farklı suçlardan aranması bulunan 71 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Konya Emniyet müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri hırsızlık, kasten yaralama, yağma gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve haklarında yakalama kararı olan kişilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonlarda 71 kişi yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 kişi cezaevine gönderilirken, 39 kişi ise adliyeye sevk edildi.