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        Konya'da aranan 71 kişi yakalandı

        KONYA'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve farklı suçlardan aranması bulunan 71 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 13:27 Güncelleme: 25.12.2023 - 13:30
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        Konya'da aranan 71 kişi yakalandı
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        KONYA'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve farklı suçlardan aranması bulunan 71 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Konya Emniyet müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri hırsızlık, kasten yaralama, yağma gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve haklarında yakalama kararı olan kişilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonlarda 71 kişi yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 kişi cezaevine gönderilirken, 39 kişi ise adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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