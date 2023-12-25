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        Konya'daki uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi tutuklandı

        Konya'da 4 ayrı operasyonda toplam 81 bin 34 uyuşturucu hap ele geçirildi, 9 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 10:30 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:37
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        Konya'daki uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi tutuklandı
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        Konya'da 4 ayrı operasyonda toplam 81 bin 34 uyuşturucu hap ele geçirildi, 9 şüpheli tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturucu süren şüphelilere yönelik 4 ayrı operasyon düzenledi.

        Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 81 bin 34 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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