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        Konya'da köpeğe çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kara yoluna çıkan köpeğe çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 10:54 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:14
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        Konya'da köpeğe çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kara yoluna çıkan köpeğe çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Mustafa K. idaresindeki 42 ZH 017 plakalı otomobil, Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 13. kilometresinde aniden kara yoluna çıkan köpeğe çarptıktan sonra kontrolünü kaybederek takla attı.

        Kazada, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan N.Y, G.K. ve N.K. yaralandı.

        Ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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