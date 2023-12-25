Konya'da köpeğe çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kara yoluna çıkan köpeğe çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Mustafa K. idaresindeki 42 ZH 017 plakalı otomobil, Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 13. kilometresinde aniden kara yoluna çıkan köpeğe çarptıktan sonra kontrolünü kaybederek takla attı.

Kazada, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan N.Y, G.K. ve N.K. yaralandı.

Ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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