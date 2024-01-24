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        Konya'nın önemli sembol yapıları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Konya Panorama Müzesi, İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi ile İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, 2023'te 618 bin 504 misafiri ağırlayarak şehrin en fazla ziyaret edilen mekanları arasında yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 11:51 Güncelleme: 24.01.2024 - 12:24
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        Konya'nın önemli sembol yapıları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
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        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Konya Panorama Müzesi, İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi ile İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, 2023'te 618 bin 504 misafiri ağırlayarak şehrin en fazla ziyaret edilen mekanları arasında yer aldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın 10 bin yıllık geçmişiyle kültür ve turizm alanında da önde gelen şehirlerden olduğunu aktardı.

        Altay, kültür ve turizm alanında çeşitli projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, "Konya'mızın önemli sembol yapıları arasında yerini alan Konya Panorama Müzesi, aynı kompleks içinde bulunan İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi ile İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, her yıl Konya'dan ve Konya dışından yüz binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Bu merkezlerimizi 2023'te 618 bin 504 misafirimiz ziyaret etti. Yerli ve yabancı misafir sayısının her yıl atması bizler için mutluluk verici. Büyükşehir olarak kültür ve turizm alanında yürüttüğümüz çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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