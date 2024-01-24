Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Sarayini'ne tünellerle bağlı yeni bir yer altı şehri keşfedildi

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'nın Sarayönü ilçesinde, Roma dönemine ait "Sarayini" yer altı şehrinin bir kilometre kuzeyinde, birbirine tünellerle bağlı yeni bir yer altı şehri keşfedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 11:08 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarayini'ne tünellerle bağlı yeni bir yer altı şehri keşfedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'nın Sarayönü ilçesinde, Roma dönemine ait "Sarayini" yer altı şehrinin bir kilometre kuzeyinde, birbirine tünellerle bağlı yeni bir yer altı şehri keşfedildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sarayönü Belediyesi işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında bulunan yer altı şehrinde, yaklaşık 20 bin kişinin su ihtiyacını karşılayabilecek sarnıç, muhtelif büyüklükte işlikler, büyük şaraphane gibi mekanlar yer alıyor.

        Yayıldığı 20 bin metrekarelik alanda tespit edilen mekanların sayısı 41'e yükseldi.

        Konya Müzeler Müdürlüğü Arkeoloğu ve Kazı Başkanı Hasan Uğuz, AA muhabirine, yer altı şehrinin geçmişini, elde ettikleri buluntularla henüz 8'inci yüzyıla tarihlendirebildiklerini söyledi.

        Uğuz, yer altı şehrinde evsel mekanlar, bağlantılı galeriler, odayı andıran yaşam alanları, su kuyuları, sarnıç, şaraphane, ocaklar, atölyeler, bacalar, aydınlatma için kandil yerleri, kilerler, depolar, havalandırmalar ve niteliği henüz araştırılan mekanlar bulunduğunu ifade etti.

        Konya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle bölgede jeoradar çalışmasını genişlettiklerini belirten Uğuz, "Mevcut yer altı şehrinin 1 kilometre kuzeyinde yeni bir yeraltı şehri daha tespit ettik. Bu iki yer altı şehrini birbirine bağlayan tünel sistemleri olduğunu belirledik. Bu, yer altı şehrinin çok daha geniş bir alana yayılacağının habercisi niteliğinde. Yeni yılda da jeoradar çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

        - "Sarnıçta bir orduya yetecek kadar su mevcut"

        Yıkıntı oluşan tünelleri temizlerken büyük bir sarnıç keşfettiklerine, sarnıcın besleme kuyusundan ve birbirine bağlı üç galeriden oluştuğuna dikkati çeken Uğuz, şöyle konuştu:

        "Sarnıcın genişliği 63 metrekare. Yaz aylarında burada 1 metre 20 santimetre yüksekliğinde su birikiyor. Yani burada 63 metreküp su rezerv olarak bulunuyor. Yer altı şehrinde kaç kişinin, dışarıya çıkmadan ne kadar süre yaşayabileceğini, 63 metreküp su rezervinin kaç insana yetebileceğinden hesaplıyoruz. Sarnıcı besleyen kuyularla birlikte neredeyse 20 bin kişilik bir su kaynağı var. Yani sarnıçta bir orduya yetecek kadar su mevcut. Suyun analizini yaptırdığımızda kaynağın kendi dönemine göre kaliteli bir su olduğunu tespit ettik. Suyun topraktan süzülerek gelmesi ve depolama yöntemi bu kaliteyi sağlıyor."

        Sarnıca ulaşan tünellerde güvenlik amaçlı yuvarlak taşlarla kilitleme mekanizmaları olduğunu aktaran Uğuz, kaynağın, düşmanlarca zehirlenme riskine, kuşatma zamanlarında ya da kriz dönemlerinde yağmayı engellemeye karşı korunduğunu dile getirdi.

        - "Buradan antik bir tohum elde etmeyi umuyoruz"

        Dışarıyla bağlantısı olan, taş bloklarla ve ahşap döşemeyle kapatılmış mekanda ise bölgenin antik dönemdeki tarımsal faaliyetlerine ışık tutacak buluntular elde ettiklerini belirten Uğuz, şunları kaydetti:

        "Kazı ve temizlik çalışmalarımızı yoğunlaştırınca bulduğumuz işliğin bir şaraphane olduğunu tespit ettik. Mermer taşlardan bir üzüm ezme yeri var. Üzüm şırasının aktığı oluklu bir yer ve depolandığı küpler var. Şaraphaneden çıkan numunelerin içinde üzüm çekirdekleri ve tortular bulduk. Yeni dönemde analizlerini yaptıracağız. Bulduğumuz üzüm çekirdeklerinden antik bir tohum elde etmeyi umuyoruz. Bin yıl önce bu topraklarda yetişmiş bir üzüm türüne rastlarsak bu bizim çalışmalarımızı taçlandıracak. Hem sarnıcın hem tahkimatlı alanların hem de şaraphanenin keşfi buranın bizim de tahminlerimizin ötesinde geniş bir kullanım alanı olduğunu ortaya koyuyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Hedefimiz uzay sanayiini geliştirmek"
        "Hedefimiz uzay sanayiini geliştirmek"
        Marshall bayraklı gemi Şangay'da battı: 16'sı Türk 21 denizci tahliye edildi
        Marshall bayraklı gemi Şangay'da battı: 16'sı Türk 21 denizci tahliye edildi
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        200 liralık davul derisiyle milyonluk 'İncil' dolandırıcılığı!
        200 liralık davul derisiyle milyonluk 'İncil' dolandırıcılığı!
        Kıdem tazminatı eridi
        Kıdem tazminatı eridi
        Türkiye'nin İsveç vizesi dünya basınında
        Türkiye'nin İsveç vizesi dünya basınında
        Arkadaşlarının ölümüne yol açan magandadan makas itirafı!
        Arkadaşlarının ölümüne yol açan magandadan makas itirafı!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!
        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
        Güney Kutbu'nda keşfedildi
        Güney Kutbu'nda keşfedildi
        573 yıllık tarihi eseri hurdacıya sattılar!
        573 yıllık tarihi eseri hurdacıya sattılar!
        ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi
        ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi
        Başkanlık yarışında Trump'tan bir zafer daha
        Başkanlık yarışında Trump'tan bir zafer daha
        Uzmanı açıkladı! Hamsi ve istavrit için balon balığı tehdidi!
        Uzmanı açıkladı! Hamsi ve istavrit için balon balığı tehdidi!
        "Ağır hastaya sorular!"
        "Ağır hastaya sorular!"
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"

        Benzer Haberler

        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da ziyaretlerde bulundu
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da ziyaretlerde bulundu
        Konya'da hükümlüler okullarda bakım ve temizlik yapıyor
        Konya'da hükümlüler okullarda bakım ve temizlik yapıyor
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da konuştu:
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da konuştu:
        Babacan: Seçimden sonra 7 ayda 7 kez faiz artırdılar
        Babacan: Seçimden sonra 7 ayda 7 kez faiz artırdılar
        Konya'da üretilen 5 milimetrelik çip, Silikon Vadisi'ne 100 dolara satılıyo...
        Konya'da üretilen 5 milimetrelik çip, Silikon Vadisi'ne 100 dolara satılıyo...